Inter, i rinforzi per Conte: la strategia tra gennaio e giugno

L'eliminazione dalla Champions League non ferma i piani dell'Inter in chiave mercato, anzi forse ha rafforzato la richiesta di Conte di avere più alternative per inseguire il sogno scudetto. Senza dimenticare la pianificazione in chiave estiva, il piano di Suning rimane quello di una crescita graduale ma senza sosta e la coppia Marotta-Ausilio è già al lavoro in tal senso anche se molto dipenderà dalle cessioni di un certo peso. Mercato Inter, i nomi per gennaio





Verso gennaio le strade del calciomercato portano ad un centrocampista e ad un esterno. Il nome più caldo a metà campo rimane quello di De Paul, sempre valide le alternative Kulusevski (anche in chiave giugno) e Vidal (nome uscito nel tavolo di lavoro con il Barcellona prima del confronto europeo). Tutti nomi graditi da Conte, discorso che vale pure per Marcos Alonso, ormai finito nel dimenticatoio al Chelsea e profilo ideale in un reparto che sta incontrando difficoltà di carattere fisico (vedi i problemi di Asamoah).

Ma i movimenti più grossi è logico attenderli in estate, soprattutto se entreranno in cassa quei soldi che tanti tifosi nerazzurri danno già per scontati ma che sono ancora tutti da tramutare in riscatto dopo i prestiti delle scorse sessioni di mercato (Icardi, Perisic, Gabigol, magari Nainggolan).ed eventualmente Kulusevski sono i nomi che rimbalzano da mesi nella testa della dirigenza nerazzurra ma c'è pure qualche novità, secondo La Gazzetta dello Sport.

In particolare occhio a Nandez, che sta incontrando problemi contrattuali a Cagliari e potrebbe rientrare nel discorso Nainggolan, oltre ad Haaland, già desiderio di mezza Europa. Lincoln (attaccante classe 2000) prospetto interessante visti anche i buoni rapporti col Flamengo mentre dall'incontro di ieri col Verona è spuntato il nome di Kumbulla, per una specie di affare "alla Skriniar".