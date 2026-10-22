Decisivi e in scadenza: Inter, Thuram e Carlos Augusto sono da blindare al più presto

Una partenza quasi perfetta. L'Inter di Cristian Chivu è ripartita come aveva chiuso la passata stagione: vincendo. Le uniche macchie di questo avvio sono arrivate in Champions League: passi la sconfitta del Bernabeu, dove si può cadere, più fragorosi e dolorosi invece i quattro schiaffi presi in casa dal Bruges. Dopo il ko con i belgi, l'Inter ha dimostrato, pur nelle difficoltà, di essere ripartita. Propulsori della reazione arrivata contro Bologna e Shaktar, Marcus Thuram e Carlos Augusto: il francese al Dall'Ara ha firmato un gol tanto bello quanto pesante per riportare la partita in equilibrio, il brasiliano invece ha chiuso i conti con un assist e la rete del definitivo 3-1 contro i rossoblu per poi ripetersi con il gol partita (in inferiorità numerica) contro gli ucraini.