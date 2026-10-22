manovre nerazzurre

Decisivi e in scadenza: Inter, Thuram e Carlos Augusto sono da blindare al più presto

Il francese e il brasiliano i due elementi più in forma della rosa a disposizione di Chivu: Baccin non può rischiare di perderli

22 Ott 2026 - 12:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una partenza quasi perfetta. L'Inter di Cristian Chivu è ripartita come aveva chiuso la passata stagione: vincendo. Le uniche macchie di questo avvio sono arrivate in Champions League: passi la sconfitta del Bernabeu, dove si può cadere, più fragorosi e dolorosi invece i quattro schiaffi presi in casa dal Bruges. Dopo il ko con i belgi, l'Inter ha dimostrato, pur nelle difficoltà, di essere ripartita. Propulsori della reazione arrivata contro Bologna e Shaktar, Marcus Thuram e Carlos Augusto: il francese al Dall'Ara ha firmato un gol tanto bello quanto pesante per riportare la partita in equilibrio, il brasiliano invece ha chiuso i conti con un assist e la rete del definitivo 3-1 contro i rossoblu per poi ripetersi con il gol partita (in inferiorità numerica) contro gli ucraini. 

Leggi anche

Chivu: "In Champions c'è un po' di braccetto, a volte testa e cuore ti fanno vincere"

Carlos e Marcus sono chiaramente i più in palla dei nerazzurri in questo periodo ma sono accomunati anche da un altro aspetto: a entrambi rimangono poco meno di due anni di contratto. Il neo ds Dario Baccin avrà dunque parecchio da fare nei prossimi mesi. La lista dei giocatori in scadenza nel 2028 è lunga e piuttosto pesante: oltre ai due già citati, andranno trattati i prolungamenti di altri senatori come Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Manuel Akanji, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Le prestazioni delle ultime settimane mettono in prima fila il tuttofare brasiliano e Tikus anche perché attirano l'interesse di tanti club. Se Thuram sa di essere un titolare inamovibile, Carlos Augusto con questo rinnovo vorrebbe una "promozione": tanto sul piano economico quanto quello delle responsabilità. 

Leggi anche

Inter, 3 punti fondamentali. Ma la versione Champions dei nerazzurri è ancora da sistemare

Il dossier forse più urgente è quello legato a Hakan Calhanoglu, il cui contratto terminerà il prossimo giugno. Sul turco andrà presa una decisione a stretto giro perché già a gennaio potrebbe firmare con chi vuole: rinnovo (per la società a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni attualmente pattuiti) o addio a zero.  

Carlos Augusto, numeri da bomber: "Sul gol ho fatto la corsa della mia vita. Il rinnovo... "

marcus thuram
carlos augusto
rinnovo
mercato inter
inter
bastoni
federico dimarco
calhanoglu
piotr zielinski

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Inter

Il ds Baccin avvistato a Monza: nel mirino Romano e non solo. E spunta anche Ausilio

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Inter, Curtis Jones è ufficiale: contratto fino al 2031. Tutti i dettagli

Romano fa gola a Juve e Inter: "Non hanno bussato direttamente ma desta interesse, sull'addio a gennaio..."

L'Inter si tiene stretta Chivu: annunciato il rinnovo, in panchina fino al 2028

Scatto Jones: l'Inter prepara l'affondo decisivo. È lui il prescelto per il centrocampo: cosa manca per chiudere

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:10
Dall'Inghilterra: Naghelsmann apre all'ipotesi United, Carrick in bilico
 Antonio Raimondo
09:36
Juventus, Di Gregorio la chiave per arrivare al nuovo attaccante
22:27
Argentina, Scaloni resta ct: raggiunto l'accordo
22:08
United, non solo Conte per il post-Carrick
DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH
20:37
Inter, Marotta e quell'indizio di mercato: "Ci manca un leader difensivo"