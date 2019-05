Da Icardi a Lukaku, Conte disegna la sua Inter

31/05/2019

Conte, insomma, non esclude nulla. Prima di tutto vuole confrontarsi con il giocatore e con la società e prendere una decisione concordata con tutte le parti in gioco. La linea vale più o meno per tutto, se è vero come è vero che "dobbiamo lavorare duramente per prendere le migliori decisioni, la squadra è la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho avuto nessun contatto con Icardi, ho appena iniziato a respirare l'aria nerazzurra e ora devo entrare con le mani e coi piedi in questa nuova sfida".



Non solo Maurito, però, perché in questi giorni si è parlato molto anche di possibili arrivi: "Lukaku? Non c'è stato nessun incontro, dovete parlarne col direttore sportivo così come per Sanchez. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra e saranno importanti i giocatori, ma altrettanto importante è il progetto e l'ambizione per ridurre il gap".