Conte all'Inter, parla Alessio: "Non sarebbe un problema da ex juventino"

10/05/2019

Da diverse settimane le voci sul futuro di Antonio Conte si stanno susseguendo toccando diverse piazze italiane e non solo. A fare un po' d'ordine, ma senza sbilanciarsi troppo, ci ha provato Angelo Alessio lo storico assistente del tecnico leccese: "Antonio è pronto a tornare in Italia - ha commentato a Radio Sportiva -, l'anno sabbatico gli ha fatto bene. Non credo che la scelta sia già stata fatta, ma ci sono diverse opportunità che sta vagliando". Una però l'ha esclusa lo stesso Conte: "Le voci erano insistenti, ha fatto bene a esporre direttamente il suo pensiero".



In vantaggio sulle altre ci sono Juventus e Inter: "Il divorzio con i bianconeri non fu burrascoso - ricorda Alessio -, ma una presa di posizione; i rapporti credo che siano ancora buoni. Al di là di Juve o Inter, nei prossimi giorni potrebbero aprirsi anche altre possibilità che sia in Italia o all'estero". L'Inter però potrebbe avere qualcosa in più e su quello che potrebbe essere un ostacolo, ovvero il passato da juventino, Alessio è sicuro: "Non sarebbe un problema, Antonio è un professionista".