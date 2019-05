Con la Champions c'è il primo rinforzo a centrocampo per l'Inter: Barella

28/05/2019

Se ne parla da oltre un anno e nel frattempo ci hanno provato il Napoli e la Roma in Italia, il Chelsea in Inghilterra (tanto per citare le squadre che hanno profuso gli sforzi maggiori). Ma il destino di Barella (complice anche la volontà più o meno dichiarata del giocatore) sembra essere nerazzurro: l'Inter è la prima squadra, tramite i buoni rapporti con il presidente del Cagliari Giulini e con il procuratore del giocatore (Alessandro Beltrami) ad aver sondato il terreno la stagione passata, i contatti non sono mai stati interrotti (da gennaio a oggi i dirigenti nerazzurri e quelli cagliaritani si sono incontrati almeno tre volte) e ora dopo aver centrato la qualificazione in Champions è arrivato il momento dell'affondo.



Il club sardo valuta Barella 50 milioni di euro: cifra che l'Inter non intende sborsare, ma il punto di incontro è stato trovato grazie all'inserimento nella trattativa di due giovani della Primavera, così da abbattere di una ventina di milioni la quota cash. I nomi fatti sono quelli di Merola, Pompetti, Gavioli e Colidio. Non Esposito, perché il giovane attaccante che si è messo in mostra nel recente Mondiale U17 è considerato intoccabile: nessuno vuole correre il rischio di uno Zaniolo-bis.



Con Barella, che andrebbe così a raggiungere il suo idolo Nainggolan, si metterebbe il primo tassello in un centrocampo comunque da rivoluzionare. Un po' come l'attacco, dove l'uscita di Icardi (le chances che rimanga sono molto poche e il colloquio che Maurito ha richiesto al presidente Steven Zhang difficilmente potrà cambiare la situazione) aprirà le porte a nuovi ingressi, con l'esperienza di Dzeko e la prepotenza fisica di Lukaku che con tutta probabilità verrano messe al servizio della nuova missione targata Conte.