Ciao Atletico, ciao Cholo: Godin annuncia il suo arrivo all'Inter

07/05/2019

Nove stagioni, otto titoli (1 Liga, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa Spagnola, 2 Europa League, 3 Supercoppe Europee), 387 partite, 27 gol fatti e una marea negati agli avversari: Diego Godin saluta ufficialmente l'Atletico Madrid, si prepara alla sua ultima apparizione davanti alla tifoseria colchonera (domenica al Wanda Metropolitano contro il Siviglia) e annuncia il suo arrivo all'Inter. Cosa già nota da tempo, questa, ma la conferenza che andrà in scena oggi alle 13 nello stadio dell'Atletico (annunciata ieri dal club di Madrid) servirà da un lato per salutare i compagni, il Cholo Simeone e i tifosi e dall'altra a spiegare i perché della sua scelta di vestire il nerazzurro.



Secondo quando rivelato qualche giorno fa da Cadena Cope, il 33enne uruguagio (che andrà a formare con Skriniar e De Vrij un trio di centrali di valore mondiale) si è legato ai nerazzurri per i prossimi tre anni con un ingaggio annuo di di 6,75 milioni di euro, ovvero il 35% in più di quanto gli riconoscevano i Colchoneros (5 milioni)