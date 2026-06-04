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Inter, intesa con Chivu per il rinnovo: firma fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio

L'accordo verrà ufficializzato nelle prossime ore da Marotta

04 Giu 2026 - 19:42
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Cristian Chivu e l'Inter avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. Chivu, che ha centrato il double scudetto-Coppa Italia alla prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato questa mattina in sede per finalizzare proprio i termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società e aveva lasciato gli uffici di via della Liberazione attorno alle 17.45. 

Il prolungamento era ovviamente nell'aria da settimane e non è mai stato in dubbio, motivo per cui sostanzialmente le parti si sono incontrate solo per definirne i dettagli. 

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