Chelsea, Tuchel ammette l'interesse per Lukaku: "È un profilo che stiamo cercando"

Inter

L'allenatore dei Blues ha risposto alle domande sull'attaccante belga alla vigilia della Supercoppa Uefa, precisando: "Non è però il momento di fare nomi"

Per Romelu Lukaku, il Chelsea è ormai il futuro prossimo, ma non ancora il presente. L'allenatore dei Blues Thomas Tuchel non ha potuto nascondere l'interessamento del club per l'attaccante dell'Inter, visto che la trattativa pare in dirittura d'arrivo: "Stiamo cercando quel profilo". Come accade in occasioni simili, però, il tecnico tedesco ha sottolineato di non voler mancare di rispetto a nessuna società.

"È un tipo di calciatore che ama giocare con le spalle alla porta, a cui piace tener palla e creare spazio per Havertz, Werner e Pulisic, che amano giocare attorno a lui. Questo è un profilo che non abbiamo in rosa in questo momento e che stiamo cercando". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sports in vista della Supercoppa Europea contro il Villarreal, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel a proposito dell'imminente acquisto di Romelu Lukaku. "Non è ancora il momento di fare nomi perché non abbiamo firmato nessuno - ha ammesso - Dobbiamo portare rispetto per gli altri club".