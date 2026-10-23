Dalla Germania: nuovi contatti tra il Milan e Krosche, non tra i club

Il Milan continua a seguire Markus Krosche: Cardinale vuole affidare a lui il ruolo di Head of Football. Nelle ultime ore, fa sapere Sky Sport De, ci sono stati nuovi contatti tra le parti senza però raggiungere un accordo. Anzi, per i colleghi tedeschi il dirigente potrebbe prendersi una breve pausa prima di ricominciare. Tra il Milan e l'Eintracht, che chiede 5-7 milioni di euro per liberare Krosche (si è dimesso ma resta questa clausola valida fino all'estate del 2027), non c'è stato ancora alcun dialogo.