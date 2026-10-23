Manchester United, Carrick resta per il Bournemouth ma rischia l'esonero

23 Ott 2026 - 11:04
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Nessun esonero immediato. Michael Carrick resterà sulla panchina del Manchester United almeno fino alla prossima partita di Premier League, domenica a Old Trafford contro il Bournemouth, ma il suo futuro - scrive oggi il Times - resta più che mai in bilico: senza un rapido miglioramento dei risultati, l'allenatore potrebbe essere esonerato nelle prossime settimane. A salvare temporaneamente Carrick, secondo il quotidiano britannico, sono stati i tempi stretti per preparare la prossima gara e le divisioni interne alla dirigenza sulla necessità di un cambio. Preoccupano però il bilancio di appena due vittorie nelle ultime undici partite e il 13esimo posto in campionato. La decisione spetterà ai vertici del club, tra cui l'ad Omar Berrada e il direttore del calcio Jason Wilcox. Intanto si continuano a valutare possibili alternative. Tra i candidati figura Antonio Conte, interessato all'incarico, ma le sue richieste economiche, superiori ai 10 milioni di sterline annui, e la forte personalità suscitano perplessità. Piace anche Eddie Howe, il favorito secondo i bookmakers britannici, mentre Julian Nagelsmann ha già fatto sapere di essere disponibile a discutere un eventuale approdo a Manchester. Tra gli allenatori sotto contratto, sono apprezzati Unai Emery dell'Aston Villa e Fabian Hürzeler del Brighton, ma liberare entrambi richiederebbe un investimento significativo. Attenzione, infine, anche a Cesc Fàbregas, che ha impressionato proprio nella vittoria del Como sui Red Devils.

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