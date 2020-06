Chelsea, accordo con Timo Werner: guadagnerà 10 mln a stagione

MERCATO

Grande 'colpo' del Chelsea, che avrebbe battuto la concorrenza delle altre big europee tra cui Inter e Liverpool e sarebbe vicinissimo a chiudere per Timo Werner. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, sarà Londra la prossima destinazione dell'attaccante tedesco del Lipsia, che avrebbe trovato l'accordo con i Blues per firmare un contratto fino al 2025 a 10 milioni di euro all'anno. Nelle prossime settimane il club inglese dovrebbe dunque pagare la clausola rescissoria di Werner (che scade il 15 giugno) mettendo sul piatto circa 60 milioni di euro.

In Germania non hanno più dubbi: con una mossa a sorpresa il Chelsea si sarebbe aggiudicato il nazionale tedesco (31 gol e 12 assist in 400 partite in stagione) e avrebbe quindi già chiuso il primo tormentone di mercato in vista della prossima sessione di trattative.