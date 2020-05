Cellino avvisa Inter e Juventus fissa il prezzo per Tonali: 50 milioni, non si tratta.

LA TRATTATIVA

L'Inter ha deciso di puntare forte su Sandro Tonali, ma non sarà facile trovare l'accordo col Brescia di Massimo Cellino. La società nerazzurra nella prossima sessione di mercato si concentrerà sul centrocampo e oltre a Vidal, pallino di Conte, gli sforzi su concentreranno sul giovane regista delle Rondinelle. Cellino è stato chiaro: per meno di 50 milioni di euro Tonali non si muoverà, ma le variabili in gioco sono svariate e l'Inter al momento è la squadra più attiva e interessata al giocatore.

I primi approcci di Inter, Juventus, Psg si erano spinti a ipotizzare una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus per il Brescia, ma il presidente Cellino ha fatto sapere a tutti gli interessati di non essere per nulla disposto ad accettare un'offerta inferiore ai 50 miioni di euro per il gioiello di casa. Un investimento importante per chiunque, ma che non ha spaventato l'Inter con la dirigenza nerazzurra pronta a parlarne.

Questo perché lo scenario attuale potrebbe essere diverso nel giro di poche settimane. Data per accertata la domanda del Brescia, resta da capire la situazione della società lombarda a fine stagione. Con una salvezza raggiunta o, al contrario, con una retrocessione in Serie B, le carte in tavola cambierebbero anche a livello di contropartite tecniche.

Se il Brescia dovesse restare in Serie A, la cifra di 50 milioni di euro chiesta da Cellino resterebbe intatta ma con la possibilità per l'Inter di raggiungere quella cifra con contropartite di livello. Si parla di Sebastiano Esposito, ma difficilmente i nerazzurri si priverebbero definitivamente del giovane attaccante, potendo ipotizzare al massimo un prestito. Diverso il discorso se le Rondinelle non dovessero evitare la retrocessione in cadetteria. In quel caso il valore di 50 milioni di euro impostato andrebbe visto al ribasso, così come le eventuali contropartite da mettere sul piatto.

Questo al netto di movimenti decisi e repentini di club esteri che però al momento si sono limitati a una dimostrazione di interesse e nulla più. La società più attiva su Tonali al momento è l'Inter, ma soprattutto è anche la più convinta.