Dalla Turchia, Calhanoglu al Galatasaray "al 99%"

Addio vicino tra l'Inter e Calhanoglu? Il dirigente turco Karaman annuncia: "Al 99% andrà al Galatasaray".

13 Apr 2026 - 15:05
Hakan Calhanoglu © IPA

Hakan Calhanoglu © IPA

Hakan Calhanoglu sarebbe a un passo dall'addio all'Inter, con il Galatasaray pronto a chiudere l'operazione per riportare il regista in patria già nella prossima stagione. Al momento c'è distanza economica sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: il club nerazzurro non intende confermare l'attuale ingaggio da 6,5 milioni netti, proponendo un prolungamento al ribasso.

Dalla Turchia, intanto, arrivano le dichiarazioni del dirigente e opinionista Taner Karaman, che ai microfoni di ASpor TV ha lanciato una previsione di mercato: "Al 99% Hakan Calhanoglu indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola". 

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