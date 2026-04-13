Dalla Turchia, Calhanoglu al Galatasaray "al 99%"
Addio vicino tra l'Inter e Calhanoglu? Il dirigente turco Karaman annuncia: "Al 99% andrà al Galatasaray".
Hakan Calhanoglu © IPA
Hakan Calhanoglu sarebbe a un passo dall'addio all'Inter, con il Galatasaray pronto a chiudere l'operazione per riportare il regista in patria già nella prossima stagione. Al momento c'è distanza economica sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: il club nerazzurro non intende confermare l'attuale ingaggio da 6,5 milioni netti, proponendo un prolungamento al ribasso.
Dalla Turchia, intanto, arrivano le dichiarazioni del dirigente e opinionista Taner Karaman, che ai microfoni di ASpor TV ha lanciato una previsione di mercato: "Al 99% Hakan Calhanoglu indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola".