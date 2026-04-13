Dalla Turchia, Calhanoglu al Galatasaray "al 99%"

Dalla Turchia, intanto, arrivano le dichiarazioni del dirigente e opinionista Taner Karaman, che ai microfoni di ASpor TV ha lanciato una previsione di mercato: "Al 99% Hakan Calhanoglu indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola".