Atalanta, Pompilio direttore dei processi sportivi: affianca il ds Giuntoli

"Dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali, laureato in Giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l'Università degli Studi di Urbino - si legge nella nota ufficiale sil sito nerazzurro -, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all'area sportiva".