Atalanta, Pompilio direttore dei processi sportivi: affianca il ds Giuntoli

10 Giu 2026 - 16:42
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L'Atalanta inserisce nel proprio organigramma dirigenziale una nuova figura, quella del direttore dei processi sportivi, affidandola a Giuseppe Pompilio. Si tratta di un collaboratore storico del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

"Dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali, laureato in Giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l'Università degli Studi di Urbino - si legge nella nota ufficiale sil sito nerazzurro -, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all'area sportiva".

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giuseppe Pompilio, augurandogli buon lavoro", conclude il comunicato. A breve l'annuncio anche del nuovo allenatore, Maurizio Sarri, dopo l'esonero avvenuto ieri di Raffaele Palladino. 

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