L'Al Ahli spaventa l'Inter e pensa a Calhanoglu se non arriverà a Verratti

L'INDISCREZIONE

Dalla Francia sicuri: il centrocampista dell'Inter è finito nel mirino del club saudita viste le difficoltà a trattare col Psg

Lo spauracchio dell'Arabia Saudita piomba sull'inizio di campionato dell'Inter. Nel mirino del ricchissimo Al Ahli, secondo quanto riportato da L'Equipe, sarebbe finito Hakan Calhanoglu indicato come prima alternativa in caso di naufragio dell'affare Verratti. Il club arabo sta infatti avendo più di una difficoltà a chiudere la trattativa con il Psg per il centrocampista abruzzese e per questo motivo sta pensando a nuove piste, una delle quali porta a Calhanoglu.

Con il calciomercato aperto ancora due settimane anche in Arabia Saudita, le offerte milionarie in arrivo da quelle latitudini potrebbero cambiare i connotati - e la stagione - di qualche club. La paura di Simone Inzaghi in conferenza stampa potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto se, come riportano dalla Francia, l'Al Ahli dovesse decidere di puntare Calhanoglu e mettere sul piatto una offerta irrinunciabile per l'Inter.

Le difficoltà che il club arabo sta incontrando a parlare con il Psg per avere il via libera per portare Verratti in Arabia Saudita non è una buona notizia per i tifosi dell'Inter. Calhanoglu è stato individuato come alternativa in caso di fumata nera.