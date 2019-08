Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari: ci siamo

Il colpo di scena arriva nel pomeriggio: Radja Nainggolan lascia la Pinetina ed è ormai a un passo dal Cagliari. Il centrocampista fuori dal progetto Inter ha scelto la sua prossima destinazione: nelle ultime ore era venuta fuori l'ipotesi Fiorentina, ma il belga ha sempre preferito tornare nella "sua" Sardegna, la terra dove si fatto si è affermato nel campionato italiano. Nainggolan segue il cuore

Restano da limare gli ultimi dettagli sull'ingaggio, ma di fatto è un'operazione che si avvia alla chiusura. Nainggolan guadagnava 4,5 milioni a stagione all'Inter, è disposto a ridursi lo stipendio del 20%, ma i nerazzurri dovranno comunque contribuire a pagarlo nella prossima stagione cedendolo in prestito al Cagliari. L'accordo di massima c'è, mancano solo gli ultimi dettagli.

Nainggolan si presenterà in Sardegna non al top della condizione, ma neppure fuori forma: a differenza di Icardi, si è allenato agli ordini di Conte in ritiro saltando soltanto le amichevoli, ma prendendo spesso parte alle partitelle. Soprattutto, si presenterà con la treccina bionda rasta che ha scelto per il suo nuovo look.

Il Cagliari, così, si regala un rinforzo di lusso per l'anno del Centenario. Giulini non aveva scartato del tutto l'ipotesi del suo ritorno e insieme a Rog, arrivato dal Napoli, e molto probabilmente Nandez, Nainggolan andrà a comporre un centrocampo da Europa League, rinforzato nonostante la cessione di Barella.