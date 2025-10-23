San Siro, nuovo ostacolo: la lettera di un avvocato potrebbe bloccare il rogito

Il futuro dello stadio San Siro torna in bilico dopo mesi di approvazioni e dibattiti. Secondo Libero, l’avvocato Gaetano Braghò ha scritto al notaio Notari, incaricato del rogito per la cessione delle aree a Inter e Milan, segnalando una richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per verificare il vincolo culturale sull’intera struttura. Questa mossa potrebbe bloccare la demolizione e l’iter di vendita, con il vincolo che scatterà automaticamente il 10 novembre 2025, a 70 anni dal collaudo del secondo anello (10 novembre 1955).