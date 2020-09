Biraghi saluta l'Inter: "Dalla curva al campo, sempre il nerazzurro nel cuore"

Cristiano Biraghi saluta l'Inter e fa ritorno alla Fiorentina, dalla quale era arrivato in prestito la scorsa estate (nell'ambito dell'affare Dalbert che, allo stesso modo, è rientrato in nerazzurro): "Un onore e un privilegio vestire questi colori, la squadra per la quale ho sempre tifato, sono convinto di averla onorata nel migliore dei modi. Avrei voluto festeggiare con un trofeo, ci siamo andati vicinissimo. Passare dalla curva al campo è un passo che non molti hanno avuto l'onore di fare, per questo ringrazio tutti. Ora si cambia di nuovo pagina ma sempre con l'Inter nel cuore".