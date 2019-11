Barcellona, Vidal: "Se non mi sentirò importante, troverò una soluzione"

MERCATO INTER

Cinquecento minuti scarsi in tredici presenze tra Liga e Champions League: questo il bottino di Arturo Vidal da inizio stagione nel Barcellona. Il tecnico Valverde lo stima ma non lo reputa indispensabile nel progetto blaugrana, tanto che il centrocampista cileno inizia a ragionare in chiavo mercato: "Se non mi sentirò importante, a dicembre o a fine stagione, dovrò trovare una soluzione per tornare protagonista".

Non è un mistero che Vidal sia uno dei desideri di Antonio Conte in vista di gennaio, una richiesta fatta all'Inter anche nella scorsa estate quando però gli incastri di mercato non avevano aiutato gli uomini di mercato nerazzurri, fermo restando la volontà del cileno di giocarsi le sue chance in Spagna. Ora però le cose sembrano andare peggio, nonostante traspaia ancora il sentimento verso il Barça: "Mi piacerebbe restare qui per sempre ma devo essere obiettivo e vivere giorno per giorno" le parole di Vidal a TV3.