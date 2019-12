Barcellona, Valverde: "Vidal via? L'Inter sa cose che io non so..." 

Da Barcellona Valverde dice la sua sulle indiscrezioni di mercato che accostano Vidal all'Inter già per gennaio raffreddando gli entusiasmi dei tifosi nerazzurri. "Sono informazioni che non provengono da noi, ma dall'Inter - ha spiegato il tecnico blaugrana, rispedendo al mittente le voci -. Loro sapranno cose che io non so...". "Il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell'anno, vediamo se ci saranno operazioni convenienti per noi, poi decideremo", ha aggiunto.