Barcellona-Inter, la chiave per Lautaro può essere Coutinho

Nuovo giorno, nuova formula. O proposta. O, più semplicemente, ipotesi. Lo avevamo scritto ieri e lo ribadiamo oggi: il capitolo di mercato Lautaro-Barcellona sarà lungo e soprattutto ancora tutto da completare. Sul tavolo di certo ci sono l'interesse dei blaugrana, la loro necessità di trovare una nuova punta e la fermezza dell'Inter sui 111 milioni della clausola rescissoria dell'argentino. Tutte le contropartite finora proposte dai catalani per abbassare l'esborso dovuto, considerato eccessivo, sono state sino "scorporate" dalla controparte dalla trattativa, nel senso che l'eventuale interesse nerazzurro per i giocatori indicati (Vidal su tutti) va posto su un altro diverso tavolo di trattativa. A parte. Eppure, secondo il Mundo Deportivo, una chiave per intavolare un discorso capace di abbassare la quota cash (anzi, in questo caso di portare la bilancia a favore del Barcellona) c'è. Non un giocatore attualmente in rosa ma un fuoriclasse comunque di proprietà blaugrana e vecchia conoscenza proprio dell'Inter: Philippe Coutinho.

Si tratterebbe, nel caso di un ritorno a casa per il brasiliano che arrivò in nerazzurro nell'anno post Triplete quando ancora era un ragazzino e fu poi venduto al Liverpool nel gennaio del 2013: da lì la sua esplosione, l'acquisto monstre del Barcellona e poi la cessione in prestito con diritto di riscatto al Bayern. I bavaresi, per l’acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino, dovrebbero ora sborsare 120 milioni ma l'intenzione è quella di non riscattare il giocatore. Da qui, dunque, l'ipotesi formulata dai media catalani che a differenza delle altre troverebbe il gradimento dell’Inter