Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese dopo l'esonero di Giampaolo

Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese. L'annuncio ufficiale dal sito della squadra grigiorossa: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Fabio Pecchia la guida tecnica della prima squadra. Classe 1973, il tecnico torna sulla panchina grigiorossa dopo l’esperienza maturata tra le stagioni 2020/21 e 2021/22, nel corso delle quali ha guidato la Cremo 60 volte e conquistato, al termine della seconda annata, la promozione in Serie A. Nel corso della sua carriera, l’allenatore ha totalizzato 189 panchine in Serie B e 63 nel massimo campionato italiano. La Società e la Proprietà danno il bentornato a mister Pecchia e al suo staff, augurando loro buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione".