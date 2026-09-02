Fiorentina, Pedro Goncalves: "Darò tutto per i tifosi. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo. Spero di raggiungere Rui Costa"

02 Set 2026 - 16:29
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"Sono molto felice di essere arrivato. La prima impressione è stata molto buona, siamo nelle migliori condizioni per iniziare a lavorare. E non vedo l’ora di farlo", ha commentato Pedro Goncalves nel corso di un'intervista rilasciata ai canali della Fiorentina.
"Cercherò di aiutare la squadra per vincere più partite possibili. Voglio dare il meglio di me, essere in grado di fare gol, assist e di far sentire ai tifosi che c’è un giocatore che dà tutto per loro", ha promesso il 28enne portoghese prelevato dallo Sporting Lisbona. Poi ha rivelato il suo idolo calcistico: "Cristiano Ronaldo".
Sulla Fiorentina, infine, Goncalves ha detto: “È un club storico, in Italia è stato campione già due volte, ha vinto molte coppe. Mi ricordo di Rui Costa nella storia recente, un mio connazionale, spero di raggiungere il suo livello”. 

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