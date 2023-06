Inter, De Vrij più vicino per l'agente: "Niente Arabia, stiamo definendo il rinnovo" 

Stefan De Vrij vuole restare all'Inter e delle sirene arrivate dall'Arabia Saudita non vuole sentirne parlare. La conferma della volontà del difensore olandese di proseguire in nerazzurro è arrivata dall'agente che ha fatto chiarezza sulla situazione: "Confermo che De Vrij ha ricevuto una proposta estremamente interessante dall'Arabia Saudita - ha dichiarato Federico Pastorello -, ma Stefan è legatissimo all'Inter". In ballo c'è il rinnovo del contratto: "Stiamo definendo le cose, sono ottimista".