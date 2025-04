Il Torino ha ufficialmente aperto la trattativa con l'Inter per assicurarsi Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dei nerazzurri ma in prestito allo Spezia. I granata, scrive Tuttosport, sarebbero pronti a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto però, sarà il vero nodo della trattativa.