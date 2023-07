Inter, sul piatto 15 milioni per Morata. Roma e Milan non mollano

CACCIA ALLA PUNTA

L'Atletico Madrid non considera lo spagnolo in uscita e pretende il pagamento della clausola

Inter, Milan, Juventus e Roma. Sono ben quattro le big italiane che si sono iscritte alla corsa per Alvaro Morata, vecchia conoscenza del calcio italiano. Lui in Serie A c'è già stato, proprio alla Juventus, dove ha lasciato ottime tracce. Tracce che non sono passate affatto inosservate: cosi Furlani, in quel di Milanello ha pensato subito a lui per regalare un nuovo attaccante a Pioli. Poi un raffreddamento e il forte interesse della Roma, con il grande 'sponsor' Dybala. E da alcune ore ecco spuntare l'Inter, che deve consolarsi dopo il fallimento dell'operazione Lukaku.

Inter, che, rivela Alfredo Pedullà si è mossa concretamente con l'Atletico Madrid, mettendo sul piatto 15 milioni di euro. Molti meno di quanto chiedeva il Chelsea per vendere Lukaku. I Colchoneros lo sanno ed hanno subito alzato il tiro parlando chiaro con Marotta: "O pagate la clausola da 20 milioni di euro o nulla da fare". Lo stesso messaggio che si sono visti recapitare pure i giallorossi di Mou, al momento fermi: l'operazione non è delle più agevoli. Anche per questo la Juventus ha deciso di sondare e non andare oltre: un eventuale tentativo Giuntoli lo farà solamente dopo aver terminato un paio di uscite. Il Milan invece ha puntato Taremi: è in corso un pressing sull'iraniano. In caso di no del Porto ecco che Morata potrebbe tornare di moda. Sullo sfondo resta l'ipotesi Arabia Saudita, con tanti club a caccia di occasioni senza badare ai milioni.