Indipendetemente da come si concluderà la stagione, l'Inter sarà chiamata a dare un rinnovamento alla squadra. La squadra nerazzurra è pronta a muoversi sul mercato con Zirkzee del Manchester United e Bonny del Parma come nomi caldi per l'attacco, mentre per la difesa si pensa a Leoni del Parma come riportato dal Corriere dello Sport.