Inter, senti Nico Paz: "Il mio sogno è tornare al Real"

Nico Paz finora ha segnato 5 gol e servito 4 assist in 21 presenze con la maglia del Como e ha attirato l'attenzione delle big della Serie A tra cui l'Inter, ma il gioiellino classe 2004, arrivato per 6 milioni di euro a titolo definitivo dal Real Madrid che però si è riservato un diritto di recompra per i prossimi anni oltre al 50% sulla futura rivendita, non sembra pensare a un futuro in nerazzurro: "Per adesso non sto ancora pianificando il mio futuro - ha detto a Sky Sport - sono concentrato sul Como. Poi chissà, il mio sogno sarebbe quello di tornare a giocare per il Real Madrid un giorno".