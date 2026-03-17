Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position

L'Inter prepara un restyling totale della propria porta per la prossima stagione, mettendo Guglielmo Vicario in cima alla lista dei desideri per sostituire Yann Sommer e Josep Martinez. Con il portiere svizzero in scadenza e lo spagnolo bocciato sia dalla gestione Inzaghi che da quella Chivu, la dirigenza nerazzurra vuole riportare in Italia l'ex Empoli, attualmente in forza al Tottenham. Nonostante un contratto con gli Spurs fino al 2028, la "forte voglia di tornare in Serie A" del ragazzo, che percepisce circa 2,5 milioni netti, rende la pista estremamente calda, superando nelle preferenze profili come Lunin e Caprile o la suggestione quasi impossibile legata ad Alisson. Per il ruolo di terzo si va verso il rinnovo di Raffaele Di Gennaro. Lo scrive il Corriee dello Sport.