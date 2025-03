Inter, spunta una nuova pretendente per Frattesi: gioca in Premier

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall'Italia. Sul centrocampista dell'Inter infatti si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedono sbarcare in Premier: il giocatore, fa sapere Nicolò Schira, piace al Nottingham Forest, squadra protagonista fin qui di una stagione strepitosa in Inghilterra col terzo posto momentaneo. Resta ancora vivo anche l'interesse della Roma, che non ha mai abbandonato l'idea di riportare nella Capitale il giocatore che ha vestito in passato la maglia delle giovanili.