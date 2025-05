Il futuro di Sergio Conceição non dipenderà dall'esito della finale di Coppa Italia contro il Bologna. A confermarlo è Geoffrey Moncada che, in un'intervista a DAZN prima della sfida con il Genoa, ha spiegato come tutto sia ancora in divenire: "Abbiamo fiducia in lui. Ha portato la mentalità giusta. È un lavoratore, lavora ogni giorno tanto a Milanello con il suo staff. Non c’entra la Coppa Italia, è un’altra cosa. Stiamo bene con lui”.