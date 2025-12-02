Inter, nel mirino c'è Touré del Pisa

Oltre alla vittoria, da Pisa l'Inter torna con ottimi spunti anche per il mercato. I nerazzurri sarebbero rimasti piacevolmente impressionati dalle prestazioni di Idrissa Touré e il suo profilo potrebbe essere quello giusto per il vice Dumfries. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2027 ma sulle sue tracce ci sarebbero già altre squadre, tra cui il Napoli. Come riportato da Tuttosport, in estate potrebbero partire numerosi dialoghi tra le due società: oltre ad Akinsanmiro (i pisani hanno il diritto di riscatto a 6 milioni ma c'è un controriscatto per l'Inter) si parlerà anche di Valentin Carboni. L'argentino è seguito dai toscani e al momento il prestito al Genoa non sta andando per il verso giusto.