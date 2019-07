Inter, Matic nel mirino: "Pronta un'offerta di 11 milioni e Nainggolan"

05/07/2019

Secondo fonti ben informate in Inghilterra, il Biscione - che sta già trattando Lukaku con i Red Devils - avrebbe dato la disponibilità a spendere circa 11 milioni di euro e inserire nell'affare anche Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Conte, il quale ha allenato Matic al Chelsea nella stagione 2016-17, conclusa con la conquista della Premier League (in quella stagione Matic disputò 35 gare). Il tecnico salentino potrebbe avere indicato questa soluzione ai dirigenti di Viale della Liberazione in alternativa a un altro suo pupillo, Arturo Vidal (non va dimenticata chiaramente la pista Barella ed è notizia di oggi una presunta offerta di rinnovo da parte del Cagliari). Il Milan dal canto suo è ancora in cerca di rinforzi sulla mediana dopo aver chiuso per Krunic e Bennacer, e aver incontrato difficoltà per Veretout (il francese non è comunque sfumato).



Matic sarebbe venuto a conoscenza di queste manifestazioni di interesse e vorrebbe discutere con Solskjaer per capire soprattutto quanto e quale spazio avrà nello scacchiere tattico del tecnico norvegese (domenica il giocatore quasi certamente raggiungerà Perth, in Australia, per la tournée pre-stagionale). Il rendimento del 30enne è calato molto rispetto ai tempi di Mourinho e lo stesso Solskjaer avrebbe individuato in Sean Longstaff (attualmente in forza al Newcastle) un possibile sostituto. In base a simili premesse non sarebbe utopico vedere Matic nella Serie A 2019/20. Rimarrebbe da scoprire su quale sponda del Naviglio...