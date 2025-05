Anche Davide Ancelotti, come il padre Carlo, lascerà il Real Madrid e secondo quanto riporta AS, sarebbe molto vicino a diventare il prossimo allenatore dei Rangers, in Scozia. Si era parlato anche del Como, in caso di addio di Fabregas, ma per l'attuale membro dello staff tecnico del Real Madrid sembrano aprirsi le porte del campionato scozzese. Starebbe, inoltre, già lavorando al suo staff, nel quale verrà inserito Francesco Mauri, assistente fin qui del padre Carlo.