Dalla Spagna altra conferma: l'Inter vuole Vidal. Ma c'è anche il Milan

27/06/2019

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di privarsi di Vidal, su cui il tecnico Valverde punta forte e che nella stagione appena conclusa ha collezionato 53 presenze tra Liga e Coppe. Al momento il club blaugrana non ha ricevuto nessuna offerta per il centrocampista ma, secondo il 'Mundo Deportivo', non è da escludere una sua partenza nel caso di proposta particolarmente allettante per il giocatore, arrivato nell'estate 2018 dal Bayern Monaco per circa 22 milioni di euro (19 fissi più tre di bonus) e in scadenza nel giugno 2021. Conte non ha mai nascosto la sua stima per Vidal ("Arturo lo vorrei sempre con me") e, dopo averlo allenato per tre anni alla Juve punta a riaverlo con sè per poter contare sulla sua esperienza nel calcio italiano e a livello internazionale. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un possibile scambio di prestiti con Nainggolan: solo un'idea, per il momento . Ed ora ecco l'inserimento del Milan, che starebbe valutando la fattibilità dell'operazione. C'è comunque da tenere conto che al Barcellona Vidal guadagna 9 milioni a stagione. E in rossonero non potrebbe giocare la Champions. Intanto il cileno ha già rispedito al mittente un'offerta dalla Cina.