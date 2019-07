Inter, Barella si complica: il Cagliari offre il rinnovo con clausola da 50 milioni

05/07/2019

La telenovela Barella si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo che la Roma - per bocca del ds Petrachi - si è tirata fuori dalla corsa, il futuro all'Inter del centrocampista del Cagliari sembrava scritto, ma il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, prova a rilanciare: secondo L'Unione Sarda, infatti, il numero uno dei rossoblu avrebbe offerto a Barella un rinnovo di contratto con raddoppio dell'attuale ingaggio e l'inserimento di clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro (non a caso la cifra richiesta per cedere subito il giocatore all'Inter, che invece offre 36+4 di bonus).