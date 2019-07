Milan, tutto fatto per Bennacer: all'Empoli vanno 16 milioni, si attende l'ufficialità

04/07/2019

Un incontro tra i dirigenti rossoneri e quelli dell'Empoli ha incamminato l'operazione verso una conclusione positiva. La prima offerta rossonera di 15 milioni non era esageratamente distante dalla prima richiesta toscana di 20 milioni, ma poi le due parti hanno iniziato a smussare gli angoli e anche Giampaolo ha dato il suoi benestare alla scelta. Tutto è cominciato con la necessità di trovare un'alternativa a Veretout, viste le difficoltà a sbloccare la trattativa con la Fiorentina. Poi improvvisamente c'è stato un cambio di rotta totale, Maldini e Massara si sono spinti molto avanti nella trattativa con l'Empoli. A questo punto Veretout potrebbe essere messo da parte, lasciando via libera alla Roma.



Un mese fa Bennacer sembrava molto vicino al Genoa, dopo che sulla panchina rossoblù si è insediato Aurelio Andreazzoli, suo valorizzatore in Toscana. Poi però la richiesta è stata considerata eccessiva e l'Empoli ha avuto ragione nell'insistere perché adesso può prendere qualcosa in più per un giocatore preso nel 2017 dall'Arsenal praticamente a zero. Nato in Francia (ad Arles) ma di origine marocchina, dopo aver giocato con le Nazionali giovanili francesi ha scelto di debuttare con la Nazionale A algerina, 16 presenze finora. Nonostante la retrocessione dell'Empoli, è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato per senso della posizione, capacità di distribuire doti e anche doti da leader quasi sproporzionate per la sua giovane età. Marco Giampaolo non ha allenato Bennacer, ma a Empoli ha mantenuto ottimi contatti che gli hanno fornito informazioni importanti sul ragazzo.



Continua intanto la fitta rete di contatti tra il Milan e il Real Madrid. Sta sfumando in maniera quasi definitiva l'arrivo di Dani Ceballos. Dopo il tentativo del Siviglia, si sono fiondate su di lui varie società della Premier League, con il Liverpool in prima fila. E a questo punto il giochino diventa troppo complicato per il Milan. Però ci sono altri nomi su cui si può lavorare con buone prospettive. Il più interessante è quello do Mariano Diaz, attaccante riacquistato un anno fa dal Real Madrid con il diritto di "recompra" dal Lione per 33 milioni. Il primo anno di Diaz al Real non è stato indimenticabile, adesso il Real ha voglia di darlo in prestito per rivalutarlo. E il Milan è pronto a prenderselo. In accoppiata con Mariano, il club merengue propone anche l'altro attaccante Borja Mayoral, che nel nuovo Real non ha assolutamente una collocazione. In vista della cessione di Cutrone (a questo punto a titolo definitivo e solo per soldi), un paio di attaccanti potrebbero fare comodo.