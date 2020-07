Inter, Marotta conferma Sanchez e glissa su Zaniolo e Dzeko: "Ma puntiamo in alto"

MANOVRE NERAZZURRE

Poco prima del fischio di inizio di un match importante e delicato come quello contro la Roma, per l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta c'è comunque sempre il mercato da affrontare. E non certo a caso, proprio nel cuore dell'Olimpico, le prime domande riguardano due big giallorossi come Zaniolo e Dzeko, giocatori avvicinati ai nerazzurri sui quali però il dirigente interista abilmente glissa: "Zaniolo è sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato. Ma noi non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e non lo faremo. Stesso discorso per Dzeko. Poi oggi parlare di mercato è difficile, non sappiamo che giocatori offrirà il mercato e ci sono competizioni che devono volgere al termine".

Un po' meno criptico, invece, per quanto riguarda Sanchez e anche Nainggolan: "Alexis lo conosciamo direttamente, siamo contenti. Faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a disposizione. Vedremo cosa si può fare. Nainggolan tornerà all'Inter, poi faremo delle valutazioni in base all'evoluzione del mercato e alla disponibilità di altri giocatori da altre realtà calcistiche". Di certo, però, si prospetta un mercato di elevato profilo: "Penso sia giusto valutare un mix tra giocatori di esperienza e con un concetto di vittoria molto forte, frutto dei titoli vinti, e di giovani interessanti. Il talento è un investimento per l'oggi e il domani, i giocatori pronti servono per l'immediato. Il nostro è un processo non rivoluzionario come ho letto, ma evolutivo, di crescita step by step. Dobbiamo alzare l'asticella di tutto e lo vogliamo fare il prima possibile per tornare a vincere. Cerchiamo profili così".