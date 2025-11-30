Logo SportMediaset

Inter, Lautaro Martinez: "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto"

30 Nov 2025 - 17:17

"Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per l'Inter". Così Lautaro Martinez commenta a Dazn la vittoria dell'Inter contro il Pisa con una sua doppietta. Per il "Toro" sono 162 i gol in nerazzurro come Sandro Mazzola. "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. Ma la squadra viene sempre prima di tutto, io penso solo a lavorare", ha aggiunto. "È da tanti anni che lottiamo per tutte le competizioni, la gente fuori può parlare ma noi pensiamo solo a portare l'Inter il più in alto possibile", ha concluso. 

