Inter, Lautaro chiama Dybala: "Grande qualità, spero giochi dove può essere felice"

L'attaccante nerazzurro in ritiro con l'Argentina: "Deciderà il suo futuro dopo queste partite"

Assieme oggi con l'Argentina e con buone probabilità domani all'Inter. A meno di un difficile ripensamento della Joya o di un addio del Toro che al momento è quanto di più lontano possa esserci dalla realtà, Dybala e Lautaro sono destinati a proseguire il loro sodalizio albiceleste anche in nerazzurro. Se e quando l'ormai ex bianconero firmerà il contratto che ieri l'a.d. Marotta ha "presentato" al suo entourage lo capiremo settimana prossima: dal ritiro della nazionale il tema mercato è quanto più possibile bandito, la concentrazione è tutta per il prossimo match a Wembley con l'Italia. Tuttavia, con Lautaro in conferenza stampa, è stato praticamente impossibile non sfiorare almeno l'argomento. E il Toro, per quanto confinato alle frasi di circostanza, ha fatto capire che avere Dybala al proprio fianco anche nel club sarebbe cosa quanto mai gradita: "Non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e di tutto, ma oggi pensa alla Nazionale e il suo futuro si deciderà quando queste partite saranno finite. È un giocatore con qualità, personalità e spero che giochi dove si sente più a suo agio, dove è felice".

Per il resto, dal quartier generale albiceleste di Bilbao, lo sguardo è rivolto a Londra e alla sfida contro l'Italia: "Sarà una partita importante per noi per quello che significa, al di là del fatto che non parteciperà al Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche, i loro giocatori... Sono una rivale di alto livello. Ci aspetta un test molto importante per vedere a che punto siamo".