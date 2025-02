"Sappiamo che sono andati via due giocatori forti che erano con noi ma che in questo momento avevano bisogno di giocare, adesso abbiamo qualche difficoltà anche a livello numerico anche se qualcuno degli indisponibili dell'ultimo periodo sta rientrando. Ma qualcosa in entrata faremo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan a proposito del mercato.