Inter, i risparmi estivi per un tesoretto invernale: 20/25 milioni per il mercato di gennaio

Dalla trequarti alla difesa da svecchiare: ecco dove potrebbero intervenire i nerazzurri in inverno
© Getty Images
Appena chiuso il mercato estivo c'è immancabilmente chi si proietta già su quello invernale, come se in mezzo non ci fossero fortunatamente quattro mesi di calcio giocato, tra campionato, Coppa Italia e Coppe Europee assortite. Eppure la fantasia, l'attesa, le speranze, le delusioni patite in estate proiettano molti tifosi più in là: tra questi, molti tifosi dell'Inter rimasti insoddisfatti da un mercato fatto per lo più di illusioni sfumate.
Neppure l'arrivo in extremis di Akanji ha scaldato gli animi, come invece avrebbe potuto fare invece un giocatore come Lookman. Il nigeriano o uno con le sue caratteristiche, quelle che in fondo mancano a una squadra che pecca di fantasia e resta costantemente in difficoltà quando si tratta di scardinare difese compatte e arroccate.
E allora? Allora resta la possibilità di intervenire a gennaio, perché come scrive oggi il Corriere dello Sport i mesi avenire serviranno per capire cosa va e cosa no, cosa manca e cosa serve e quindi come eventualmente utilizzare quel tesoretto che i risparmi estivi hanno permesso ai dirigenti nerazzurri di tenere in cassa: "Per la prima volta, infatti, c’era la disponibilità a chiudere la sessione con un passivo importante (60 milioni), a cui poi aggiungere il monte cessioni" si legge infatti sul quotidiano. "Ebbene, tra i circa 90 milioni investiti e i quasi 50 recuperati attraverso le vendite, in viale Liberazione è rimasto un tesoretto da 20-25 milioni. Ci fosse scappata l’occasione giusta – in difesa, magari, con un profilo giovane e di sicura prospettiva -, allora sarebbe stato utilizzato subito. Adesso, invece, è a disposizione per la finestra di gennaio".
Nomi? Per ora non ci sono obiettivi dichiarati, ma solo possibili profili: non solo un difensore, comunque. Davanti, infatti, proseguirà la caccia a un attaccante/trequartista, quel che manca più di tutto nella rosa a disposizione di Chivu.
