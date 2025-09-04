Inter, i risparmi estivi per un tesoretto invernale: 20/25 milioni per il mercato di gennaio

E allora? Allora resta la possibilità di intervenire a gennaio, perché come scrive oggi il Corriere dello Sport i mesi avenire serviranno per capire cosa va e cosa no, cosa manca e cosa serve e quindi come eventualmente utilizzare quel tesoretto che i risparmi estivi hanno permesso ai dirigenti nerazzurri di tenere in cassa: "Per la prima volta, infatti, c’era la disponibilità a chiudere la sessione con un passivo importante (60 milioni), a cui poi aggiungere il monte cessioni" si legge infatti sul quotidiano. "Ebbene, tra i circa 90 milioni investiti e i quasi 50 recuperati attraverso le vendite, in viale Liberazione è rimasto un tesoretto da 20-25 milioni. Ci fosse scappata l’occasione giusta – in difesa, magari, con un profilo giovane e di sicura prospettiva -, allora sarebbe stato utilizzato subito. Adesso, invece, è a disposizione per la finestra di gennaio".