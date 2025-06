Victor Osimhen rischia di andare in ritiro con il Napoli, intanto lancia segnali social alla Juventus

Qualora non si trovi una soluzione entro il 15 luglio, Osimhen sarà chiamato a partire in ritiro con il Napoli dove si ritroverà di fatto da "separato in casa" considerato che Antonio Conte non lo considera parte del suo progetto. L'arrivo di Lorenzo Lucca come vice di Romelu Lukaku è l'ennesimo segnale che non potrà mai scoccare la scintilla fra l'attaccante nigeriano e il tecnico salentino, motivo per cui il giocatore africano deve trovarsi un'alternativa.