Inter, Perisic a San Siro: esulta per i gol di Brozovic e Sensi

L'EX

Chi ama non dimentica. A quanto pare è vero anche per Ivan Perisic, spesso criticato per la sua insolenza dai tifosi dell'Inter e bocciato da Conte più per questioni tattiche che per atteggiamento sbagliato: nonostante la cessione al Bayern, il croato non ha voluto perdere il debutto dei nerazzurri in campionato e si è precipitato a San Siro per la sfida con il Lecce.

Perisic ha vissuto gran parte del ritiro giocando le amichevoli quasi sempre da seconda punta, fatta eccezione per la prima con il Lugano quando fu provato come esterno sinistro di centrocampo. Insomma, è stato parte del progetto per un mese, poi ha detto addio. Ma alla prima occasione non ha perso tempo e sui social ha documentato la propria presenza allo stadio esultando per il gol dell'amico e connazionale Brozovic e quello di Stefano Sensi con due stories su Instagram. Insomma, il cuore (e non solo il cartellino) è ancora nerazzurro.