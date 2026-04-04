Inter, Chivu: "Non posso controllare il futuro di Bastoni, so che qua è contento"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato del momento che sta vivendo Bastoni e del suo possibile futuro lontano dall'Italia: "Io devo dargli serenità, fiducia come a tutti gli altri: io non posso controllare il suo futuro e quello che vorrebbe fare. Io so che è contentissimo di far parte della nostra squadra e che da quando è qui ha sempre messo la faccia e dato il 100%. Non serve che dica cos'è lui, starà a lui decidere il suo futuro così come ognuno deve essere responsabile delle sue decisioni. Ma finché è qua io sono convinto che darà più del 100% per noi, che sia per due mesi o due anni io non posso condizionare le sue scelte. Sarei felice se lui rimanesse e se io rimarrò perché le incertezze nel calcio sono queste. Deciderà lui e l'ha dimostrato che è vaccinato e sa prendere decisioni giuste: il calcio mondiale si godrà sempre un giocatore di alta qualità".