Inter, che fare con Fabbian? Costa 12 milioni ma oggi non è una priorità

Per Giovanni Fabbian è arrivata l'estate della verità. Il centrocampista classe 2003 è stato ceduto dall'Inter al Bologna ormai due stagioni fa per 5 milioni e per le prossime due estati potrebbe tornare in nerazzurro grazie a una clausola di riacquisto dal valore di 12 milioni di euro. Al momento però in casa Inter sembra che ci siano altre priorità: il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il centrocampo è quello di Nico Paz. Ragione per cui i vertici di viale della Liberazione potrebbero decidere di non esercitare il diritto di recompra. Fabbian però potrebbe avere comunque un futuro a Milano: il centrocampista piace al Milan e potrebbe essere uno dei nomi da cui partirà il restyling rossonero di quest'estate.