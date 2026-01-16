Logo SportMediaset

Mercato

Inter-Bisseck: incontro per il rinnovo fino al 2030, valore quintuplicato

16 Gen 2026 - 10:05

L'Inter blinda il futuro della difesa: mercoledì Piero Ausilio ha incontrato l'agente di Yann Bisseck per discutere un prolungamento fino al 2030 con relativo adeguamento dell'ingaggio (attualmente 1,5 milioni). Nonostante il rinnovo di novembre 2024 fino al 2029, il club vuole premiare la crescita del tedesco, considerato un pilastro fondamentale per il dopo Acerbi/de Vrij. La fiducia è totale: in estate è stata rifiutata un'offerta da 35 milioni del Crystal Palace. Nonostante qualche ingenuità (come i rigori causati contro Lazio e Bologna), il valore dell'ex Aarhus è quintuplicato rispetto ai 7 milioni spesi per acquistarlo. Lo scrive Tuttosport.

10:05
Inter-Bisseck: incontro per il rinnovo fino al 2030, valore quintuplicato
09:24
Roma ufficiale Malen: il comunicato giallorosso
22:32
Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze
22:15
Serie B, Palermo: il ds Osti al lavoro per nuovi attaccanti
22:07
Passo indietro Joao Pedro: "Ringrazio il Pisa, ma resto in Messico"