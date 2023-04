Inter-Barça: ancora aperta la pista Brozovic-Kessie. E spuntano nomi nuovi

L'INCONTRO A BARCELLONA

Inter e Barça si sono di nuovo trovati per discutere dei possibili intrecci di mercato tra i due club

Si sono ritrovati di nuovo, questa volta a Barcellona, Piero Ausilio e Mateu Alemany, il d.s. dell’Inter e il capo dell’area sportiva del Barça. Solo un caffè con il mio amico Mateu, ha chiosato il dirigente nerazzurro. Un caffè lungo come la durata del summit che ha trattato un tema antico ma sempre attuale, quello dello scambio Brozovic-Kessie. Le difficoltà nella trattativa non possono, comunque, non tenere conto della volontà dei giocatori, che vorrebbero scambiarsi la destinazione, e della consistente plusvalenza per le due parti.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sia Samuel Umtiti, attualmente in prestito al Lecce, che Marcos Alonso, altro difensore che trova spazio relativo con Xavi ma che interesserebbe all'Inter, piacciono al club nerazzurro. Questo interesse per elementi del reparto arretrato nasce dal fatto che i nerazzurri saranno costretti in estate a rivedere alcune situazioni: D’Ambrosio è destinato a partire, De Vrij è in scadenza, Acerbi va riscattato, Skriniar è già del Psg e Bastoni è un caso ancora da chiarire.

Vedi anche inter Inter, Ausilio a Barcellona: contatto col ds blaugrana e il procuratore di De Zerbi