L'Inter comunica "il trasferimento a titolo definitivo di Davide Merola all'Empoli". L'attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, è stato capocannoniere del Campionato Under 17 nella stagione della conquista della Supercoppa di categoria (2016/17), passando poi in Primavera nell'annata in cui l'Under 19 ha conquistato Scudetto, Viareggio Cup e Supercoppa.



