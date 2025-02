Inter, Ausilio: "Sucic e Carboni con noi al Mondiale per Club. Pio Esposito vedremo"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato di due giovani giocatori che prenderanno parte alla spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: "Confermo che Sucic e Carboni saranno dei nostri. Carboni sarà disponibile tra fine aprile e inizio maggio e farà parte del gruppo americano. Per Sucic manca solo la conferma dell'apertura di finestra di mercato aggiuntiva". Poi un passaggio su Pio Esposito, capocannoniere in Serie B con lo Spezia ma di proprietà dei nerazzurri. Non è ancora chiaro se il giovane sarà incluso nella rosa per il Mondiale per Club: "Su Esposito prenderemo una decisione con lui e la Federazione visti i suoi impegni con l'Under 21. Decideremo il meglio per tutti, certo a noi piacerebbe".